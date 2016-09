"Soome on aidanud Eesti majandust korras hoida: tööpuudus ei kasva meil üle pea, sest alati saab minna tööle väljapoole Eestit," ütleb Kersti Kaljulaid (43). Nüüdseks juba kümnendat aastat Luksemburgis Euroopa Kontrollikojas töötav ja Euroliidu rahajõgesid kontrolliv Kaljulaid on olnud peaminister Mart Laari majandusnõunik; kuid juhtinud ka Iru elektrijaama ja Kuku raadio "Keskpäevatundi". Enne majandusse sukeldumist õppis Kaljulaid aga hoopis bioloogiks.

Mul on olnud juhtumeid, et jooksen sõpradega jõe ääres ja keegi ütleb: "Oo, näe – sinikael-part!" – "No ennäe asja, tavaline part!" – "Ei-ei, kui part oleks sellele jõele laskunud viis aastat tagasi, oleks ta silmapilkselt surnud. Nüüd on meil looduskaitse ikka arenenud!"

Kohati on eurooplased loodusest niimoodi ilma jäänud, et pole sellest ise arugi saanud. Tööstusrevolutsioon jõudis sinna lihtsalt palju varem kui keskkonnakaitse. Meil läks teisiti ja suur tükk Eestimaast jäi roheliseks.

Mida te Eestis oma Luksemburgi kolleegidele kindlasti näitate?

Eestis oli Euroopa Kontrollikoja suur seminar – kõik minu kolleegid kõikidest liikmesriikidest olid siin. Sellist aastaseminari saab üks liikmesriik korraldada tõenäosusega ühel juhul kahekümne kaheksast.

Mina õnneks ei pidanud kolleegide hulgas diplomaatilist tööd tegema – nad ise tahtsid siia tulla, sest Eesti on neile põnev koht. Kõik räägivad Eestist, et inimestel läheb siin hästi, kuigi nad on natuke hullud – muidu elavad metsas, aga riigiga suhtlevad arvuti teel.

Me otsustasime, et vähemalt kontrollikoja liikmete abikaasad ei ole küll kogu aeg Tallinnas, vaid lähevad ikka mujale kah. Nii käisid nad Lahemaal ja Haapsalus, mille kohta olid juba ette uurinud, et see on väike maaliline linnake keset tühjust.

Kõik teadsid, et Eestis on hästi palju loodust, mida ei pea otsima ja mille vaatamiseks ei pea piletit ostma.

Narva linna üle jõe Venemaad vaatama ei mindud?

Osal oli küll huvi Venemaa külastamise vastu, aga see oli puhtalt logistiline: me asume ju kõrvuti. Samas on neil üsna hea arusaam sellest, milline on eestlaste suhtumine Venemaasse – tingituna Nõukogude Liidu tekitatud traumast. Nad mõistavad meid küllalt hästi.

Minu käest on uuritud, miks eestlased ei kasuta rohkem oma vene keele oskust – kui sellest võiks ometi saada palju tulu. Küsijale oli millegipärast jäänud mulje, nagu me hoiduks vene keeles rääkimisest. Ma ei oska öelda, millest selline arusaam. Vestluspartner ise oli kreeklane ja mina pärisin vastu, kuidas tal on lood türgi keele rääkimisega. Siis ta tunnistas, et mõistab meid.

Alati on võimalik sedasi leida küsija rahva ajaloost nüanss, mis selgitab talle meie ajalugu. Euroopas pole rahvast, kel ei oleks traumaatilist kogemust naabriga. Selle pärast on praegune Euroopa Liit ka üsna püsiv moodustis.

Hoolimata sellest, et kõik selle liidu liikmed on või on olnud vastastikku natuke solvunud?

Kas tõesti keegi usub, et ilma Euroopa Liiduta – lihtsalt eraldiseisvate riikide kogumina – oleks Euroopa praegu selliste, suuresti heaolu säilitamisega seotud probleemide ees; olles ühtaegu majanduslikult täpselt sama arenenud ja sama stabiilne kui nüüd?

Absurdne mõte, eks? Keegi ei kujuta ette, et kõik need 28 riiki võiksid Euroopa Liiduta olla iseseisvad ja demokraatlikud ning mitte kunagi omavahel sõdivad.

Sama vähe tõenäoline on ka see, et praegu otsustataks: lähme laiali, meil ei ole sellest liidust enam midagi saada.

Ometi on selliseid hääli kostnud, Suurbritannia on vähemalt mänginud mõttega lahku lüüa.

Mängu puhul on alati ülemängimise oht ja võib ju juhtuda, et mõni riik lahkubki poliitikute eestvõttel Euroopa Liidust. Suurbritannias käib aga kindlasti väga suur nende ärimeeste ja ettevõtjate lobitöö, kes arvavad, et Euroopa Liidust ei peaks lahkuma.

Lahkulöömisest rääkimist saab muidugi kasutada ka väljapressimistaktikana – kui riik on piisavalt suur, oluline ja märgiline ning tal on Euroopa Liidus omad sihid.

Võib-olla on see minu soovmõtlemine, aga ma arvan, et Suurbritannia on Euroopa Liidus ka 20 aasta pärast.

Eesti samuti?

Oi, muidugi! Eesti, Soome ja teiste perifeersete väikeriikide jaoks on Euroopa Liidu püsimine elulise tähtsusega – mitte ainult julgeolekuliselt, vaid ka majanduslikult.

Mis imet me 20 aasta pärast näeme? Kui suur on selleks ajaks Euroopa Liit? Sinna on vastu võetud juba ka Venemaa…

Ei ole! Venemaal läheb demokraatliku riigi ülesehitamiseks ja kindlustamiseks kindlasti rohkem kui 20 aastat – isegi kui ta teeks täna selle otsuse minna demokraatia teed.

Kui suure märgi on Eestile jätnud Venemaa valjuhäälne ja massiivne propaganda? Kui palju kahtlustatakse, et Eesti ikkagi võib olla väike vastik natsiriik, nagu Venemaa seda väidab?

Ma pole kordagi märganud – isegi mitte pronksiöö kriisi ajal –, et meie tõsiseltvõetavus või usutavus Euroopa Liidus oleks Venemaa propaganda tõttu kannatanud.

Kus praegu Euroopa Liidus raha põleb? No kohe nii heleda leegiga, et teil majandusmagistrina on valus vaadata?

Absoluutselt tulutuid programme pole, aga seda juhtub küll, et Euroopa Liit tegeleb asjaga, millega oleks mõistlikum tegelda mõnel teisel tasandil.

Näiteks on Euroopa Liit vahel rahastanud tarbija rahulolu uuringuid, või tegelnud mõnes riigis varase koolist väljalangemise vastu võitlemisega – mis on pigem kohaliku omavalitsuse teema.

Me näeme oma igapäevatöös, kuidas juriidiliselt täiesti korrektselt kasutatud rahaga on ellu viidud projekt, mida ei olnud konkreetsel riigil vaja. Üks hea näide on töökohtade loomine: võib vabalt juhtuda, et kirjutatakse hea projekt, kus lubatakse luua hulk töökohti, ehitades turismikeskuse…

…keset kõrbe?

Keset kõrbe on üks asi; teine asi on ehitada see turismikeskus turismipiirkonda, kus juba on selliseid keskusi.

See on nüüd kontrollikoja tasemest küll mitu korrust allapoole jääv teema, aga iga kord, kui ma kuulen juttu mingist MTÜst stiilis "Õpime mõistlikult magama" või "Ei ebaviisakale käitumisele", kerkib minu silme ette kujutluspilt toatäiest kallites ülikondades sulidest, kes tegelevad projektiraha administreerimisega – nii et midagi eriti üle ei jää.

Kindlasti pole kõik niisuguste asjadega tegelejad sulid. See torkab aga küll silma, et riikides, kes saavad Euroopa Liidult vähe raha, sest neil on oma põhiprobleemidega tegelemiseks endal piisavalt suured eelarved, läheb Euroopa Liidu raha natuke eksperimentaalsematele ja innovaatilisematele projektidele. Sellistele kulutustele, mida oma riigi eelarves on raske põhjendada, aga mida Euroopa Liidu raha eest võib teha küll.

Näiteks kasutati Rootsis Euroopa Liidu raha selleks, et katsetada integratsiooni toetamiseks eksperimentaalselt mentorprogrammi. Riiki sisse rännanud inimesele anti mõne juba eluga Rootsis kohanenud immigrandi kontakt, kes juhendas, kuidas toimida. Niisuguse mentorprogrammi edukust polnud varem testitud, ehk siis: Euroopa Liidu rahaga katsetati uusi võimalusi, baasvajadusi rahuldati aga oma eelarvevahenditega.

Vaesemates või suurema immigratsioonisurve all olevates riikides läks Euroopa Liidu toetus baasvajaduste katmiseks.

Efektiivsuse seisukohast oleks märksa mõistlikum, kui Euroopa Liidu raha saaks ainult seda tegelikult vajav riik ning ta teaks ette: talle antakse abi tähtajaliselt. Ja sõltumata sellest, kas Euroopa Liidu raha abil saavutatakse soovitud tulem või mitte, enam raha juurde ei anta. Väheneks oluliselt mõttekus kasutada raha ebaefektiivselt, sest saanud 14 aastat toetust – näiteks majanduse struktuuri muutumise toetamiseks vaesunud regioonis –, ei saa riik seda toetust enam uuesti küsida, isegi kui tööpuudus on endiselt suur või suuremgi kui enne abi saamist. Praegu saab abi tähtajatult – kui vaid püsida piisavalt vaene. See skeem ei kannusta saavutama kiiresti häid tulemusi.

Viimased aastad on olnud Eestile sisepoliitiliselt üsna kurnavad: idarahaskandaal, elamislubade skandaal, Silvergate; uste ragisedes parteide vahetamisest rääkimata. Milline paistab meie sisepoliitika Euroopast vaadates?

Täiesti normaalne! Ainus riik, millega mina saan korralikult Eestit võrrelda, on Luksemburg, kus ma tõesti iga päev elan ja lehti loen. Seal astus hiljuti tagasi kauaaegne peaminister skandaali pärast, kus ainus süü, mis tal lõpuks leiti olevat, oli see, et ta hilines ühes küsimuses parlamendikomisjoni informeerimisega. Vahepeal jõuti selle skandaali käigus aga süüdistuseni, et suurhertsog on Suurbritannia luureorganite agent.

Poliitika on põnev eluvaldkond, kus juhtub häid, aga ka kummalisi ja veidraid asju – samas juhtub neid ka ajakirjanduses ja kus iganes. Öelda, et Eesti poliitiline elu ja siin toimuv on kuidagi eriti veider… Prantsusmaal on väga levinud kohtuprotsessid poliitikute väga kõrgel tasemel toime pandud korruptsioonijuhtumite kohta. Samamoodi on igal pool ja kogu aeg päevakorral küsimus, ega suurtel ettevõtetel ole liiga suur mõju poliitika kujundamisel. Ma ei kujuta ette, et kuskil eksisteeriks ideaalne demokraatia, ideaalne poliitiline süsteem.

Loomulikult oleks tore, kui skandaale poleks, aga samas – 10 aasta pikkune vaikuse ja rahu periood tekitab jälle omakorda küsimusi. Ungaris toimuvad aeg-ajalt demonstratsioonid peaministri toetuseks. See teeb mind üsna murelikuks – teades, et Ungari peaminister on põhiseadust muutes demokraatiat vähendanud.

Kas Eesti ikka on nii halvas seisus, nagu me vahel arvame? Minu arvates mitte! Meil on täielik meediavabadus; meil on väga selge sõnavabadus, meil ei ole mitte ühtegi parteid, kes üritaks kohendada põhiseadust, et vältida võimu üleminekut teiste kätte. Meil ei ole kedagi, kes tõlgendaks esindusdemokraatiat nii, et kui mina olen kord valitud, siis ma teen riigi tasandil, mida aga tahan.

Eesti parlamendiparteid on korraldanud sellise erakondade rahastamise skeemi, mis teeb väga raskeks uue poliitilise jõu pääsemise riigikokku.

Puudujääke on igal pool ja neid saab alati parandada. Lõunanaabritel ei rahasta riik oluliselt parteisid ning see tekitab paraku oligarhilise poliitilise mudeli, mida me ju samuti ei tahaks. Mingit raha peaksid parteid riigieelarvest kindlasti saama, küsimus on selles, kuidas raha reguleerida nii, et see lubaks teha mõistlikku valimiskampaaniat, kuid ei võimaldaks reklaamifirmadel põhjendamatult rikastuda. Mingid piirangud on kindlasti mõistlikud.

Eesti kuulub NATOsse ja Euroopa Liitu, meil on käibel ühisraha, meie ministrid on tunnustatud spetsialistid, meie poed on kaupa täis – meil on olemas kõik see, millest 25 aastat tagasi oli keeruline unistadagi. Miks eestlased perede kaupa Soome kolivad?

Meil on tööjõu vaba liikumine! See oli ka üks põhjus, miks me läksime Euroopa Liitu: et meil oleks võimalik vabalt kaubelda, vabalt müüa oma teenuseid, vabalt töötada igal pool mujal. Ma ei näe ühtegi muud põhjust, miks Soome kolitakse. Me ei saaks sinna minna, kui ei oleks Euroopa Liitu.

Kahtlemata tekitab igasugune suuremahuline liikumine probleeme. Kindlasti on ka soomlastel küsimus, et kaua nende sotsiaalsüsteem talub olukorda, kus viis aastat Soomes töötanud eestlasel on õigus saada Soome pensioni. Aga ka siin tuleb lihtsalt arvestada, et tööjõu vaba liikumine toimib ja see ei saa rakenduda ainult siis, kui see meile meeldib.

Soome on aidanud Eesti majandust korras hoida: tööpuudus ei kasva meil üle pea, sest alati saab minna tööle väljapoole Eestit, teistesse Euroopa Liidu riikidesse.

Teisest küljest võiks ju mõelda, milline oleks Eesti majandus ilma Euroopa Liiduta – kui meil poleks turgu oma kaupadele ja teenustele. Vaba liikumise teemasid tuleb käsitleda rahulikult, emotsioonideta ja mõlemast aspektist.

Tobe on öelda, et Eestis on lood pahasti, sest inimesed lähevad ja töötavad kuskil mujal. Inimesed tulevad ju ka siia tööle ja on Eestis väga rahul. Meilt mujale tööle läinud saavad seal paremat palka ja see on ju hea, sest mingi osa oma tarbimistest toimetavad nad ikkagi Eestis. Samamoodi on hea see, et Eestis elades saab minna tööle Soome ja tulla nädalavahetuseks koju. Lätlane ja leedulane nii ei saa.

Kui seda liikumist emotsioonideta vaadata, siis ei saa küsida, mis riik või mis tööturg meil on, kui inimesed töötavad mujal. Keegi ei küsi ju, mis majandus see meil on, kui me ekspordime oma kaupa – see oleks jabur! Kui me leppisime kokku, et meil on ühtne majandusruum, siis peab see töötama igat pidi. Miks tööjõueksport peaks olema teisiti koheldud?

Küsimus on selles, kui paljud Soomes töötavad inimesed viitsivad nädalavahetuseks Eestisse koju tulla; kui paljud välismaal töötavad inimesed viitsivad üldse enam Eestisse naasta.

Iga inimene teeb oma otsuse ise. See on meie põlvkonna õnn, et me saame otsustada, kas tulla Eestisse tagasi või mitte.

Teie tulete?

Jaa! Siin ei ole mingit kahtlust. Sama oluline kui see, et tagasitulija võiks tunda end teretulnuna, on ka see, et äramineja saaks seal, kuhu ta läheb, koheldud eesolijatega võrdselt. Sest kui on kokku lepitud, et ta saab töötada Saksamaal, Soomes, Rootsis, on hästi oluline, et ta seda ka tegelikult saaks, ilma piiranguteta.

Euroopa Liidul on endiselt suuri probleeme sellega, et inimene saaks liikuda riigist riiki nii, et ta võtab kaasa oma pensioniraha, oma auto – ilma et ta peaks selle raha eest ümber registreerima – ja nii edasi. Kõik need asjad ei toimi veel väga hästi.

Ei toimi muu hulgas ilmselt ka sellepärast, et lõhe liikmesriikide vahel on suur, võrrelda saab aga ikkagi ainult võrreldavaid asju. Keskmine bensiini hind Luksemburgis ja Eestis on ilmselt üsna sarnane…

Luksemburgis on bensiini hind suhteliselt madal, kõrvutades näiteks Saksamaa või Prantsusmaaga.

… aga samas on lastetoetused võrreldamatud. Luksemburgis on esimese lapse toetus 185 eurot ja toetus kahe lapse eest kokku 440 eurot kuus. Eestis on esimese ja teise lapse toetus 19 eurot kuus nina peale.

Selge see, et jõukamad riigid saavad võimaldada oma elanikele suuremaid sotsiaalseid hüvesid. Küsimus on selles, kui palju on mõistlik ja praktiline. Ei ole vist mõtet arutada, et Eesti tase on heaoluriigiks kvalifitseerumiseks madalavõitu. Ei ole vist ka mõtet vaielda selle üle, et Euroopas leidub riike, kelle sotsiaalkulutuste tase on selline, mis juba pärsib inimese osalemist tööturul. Kumbki äär ei ole hea, aga küllap selekteerib Euroopa Liidus ühismõju lõpuks välja mõistliku piiri.

Millal hakatakse Eestis elama sama hästi kui Soomes?

Kusagil ei ole öeldud, et ühtlustumine Euroopa Liidus toimub kõrgeima võimaliku elatustaseme suunas. Kui me vaatame Kreekat, siis seal oleks Eesti praegune palgatase super – juhul, kui raha ikka iga kuu tõepoolest kätte makstaks!

Jah, palganumbrid võivad seal olla endiselt veel kõrgemad, aga küsimus on just selles, kas palk ka arvele jõuab.

Üle jõu elamine on viinud järsu korrektsioonini. Selleks, et taastuks Kreeka majanduse konkurentsivõime, väheneb kiiresti reaalne sissetulek, mida on kahtlemata raske taluda.

Küsimust, millal me hakkame elama sama hästi kui Soomes, saab küsida ainult siis, kui eksisteeriks absoluutne rikkus ja jõukus, mida kõik tajuvad ühtemoodi. Praegu seda küsimust esitada ei saa.

Kui vaadata värvitelerite, külmkappide, automaatpesumasinate ja autode arvu Eestis pere kohta, siis me saame tõenäoliselt tulemuse, mis ületab Saksamaad aastal 1975. Kui sa oleks eestlaselt aastal 1975 küsinud, kas Saksamaal elatakse hästi, oleks ta vastanud: «Jaa!» Praegu ta vastab: «Eestis elatakse halvasti.» Heaolu tunnetamine on kergesti muutuv.

Seda intervjuud loevad kindlasti ka inimesed, kel on näiteks pensioneerumise järel muutunud raskeks teatris käimine või raamatute ostmine.

Jah, see on väga suur probleem, aga sellel probleemil ei saa olla järsku lahendust: et me lihtsalt kolmekordistame pensioni. Me ei saa pärast enam raha juurde ja pärandame pensionitõusuks võetud võla oma lastele.

Kui te teate, kuidas peaks muutuma praegu kehtiv paradigma – et kui riik kulutab üle oma võimete, siis ühel hetkel ei anna turud talle enam raha –, siis öelge mulle kah.

Kui sa küsid Luksemburgis miinimumpalga saajalt, milline on tema elu, siis sõltumata sellest, et tema miinimumpalk on 1600 eurot, ütleb ta sulle, et see korter, mida ta peab üürima, maksab ju 2000 eurot kuus – kuidas ta siis saab hästi elada! Tal on suur pere, ta peab seda korterit üürima – no kuidas ta saab hästi elada?

Millest te Luksemburgis poodi minnes puudust tunnete?

Seal ei ole head toidukaupa! Sellist, mis ei ole toodetud niimoodi, et seda kannatab turustada tuhandete kilomeetrite kaugusel miljonitele inimestele. Jogurt ei ole seal jogurt, ja nii on.

Kui sa tahad värsket leiba, teed sa seda ise, sest poes värsket leiba ei ole. Leib on seal kauamängiv – riiulis, kus võivad asjad seista kuid.

Ma saan aru, et see on ainuke võimalus sealse rahvastikutiheduse ja kauplemismahtude juures tagada inimeste varustatus, aga iga kord, kui ma lähen Luksemburgis poodi, tunnen ma puudust lihtsast Eesti toidukaubast.

Paljud kardavad siiamaani, et Euroopa Liiduga kaasneb varem või hiljem olukord, kus poes tohibki müüa vaid ühe šablooni järgi plastmassist tehtud ja igavesti säilivat leiba.

Minu teada ei ole ükski Eestis toodetud lühikese säilivusajaga ja võrdlemisi naturaalse maistega jogurt kuidagipidi vastuolus Euroopa Liidu reeglitega.

Mis kaup, mis teenus on Eestis selgelt üle hinnatud?

Ma ei tea, ma elan Euroopa Liidu ilmselt kõige kallimas riigis. Võrreldes Luksemburgi turuga, kus ma teen oma igapäevaseid sisseoste, ei šokeeri mind Eestis mitte miski.

Loomulikult saan ma aru, et pidada Eesti keskmisest palgast ülal neljaliikmelist peret on äärmiselt keeruline. Nagu on ka äärmiselt keeruline tulla toime Eesti keskmise pensioniga.

Ma olen oma lapsi kasvatanud selles arusaamises, et mina püüan neile anda hea hariduse ja loodan, et nemad aitavad mind vanaduspõlves.

Õiged pensionisambad on lapsed?

Jah, mulle tundub, et arusaam sellest, et minu eest vastutab üle minu elukaare riik, ei saa olla õige. Iseküsimus on see, et Eestis on terve hulk inimesi, kes sattusid elama ka Nõukogude ajal ja neil ei olnud võimalust koguda jõukust, ning praeguses olukorras tuleb neid inimesi aidata nii palju kui võimalik. Aga me ei saa ka neid aidata üle oma võimaluste, sest siis tekib meil järgmine kadunud põlvkond, kes peab selle aitamise kinni maksma.

Samas on inimlikult võttes mõistetav, et ka see nõukogude ajal elama sattunud põlvkond tahaks praegu elada nagu tegelased seriaalis või peretuttavad Saksamaal.

Te olete niipalju vana inimene küll, et mäletada, kuidas me kasvasime riigis, kus ei saanud elada nagu inimesed filmis. Me ei saanud endale lubada isegi elementaarseid asju: osta huvitavaid raamatuid, huvitavat ajakirjandust, me ei saanud minna riigist välja… Siis olid need piirangud palju hullemad.

Praegu on su põhiline piirang eelarvepiirang, ja kui sa oled noorem inimene, saad sa selle eelarvepiiranguga võidelda. Väljapääsmatus olukorras ja sellest tingitud meeleheites on praegu ikkagi vanem generatsioon, ja selle probleemiga tuleb tegelda ning see on ka üks põhjus, miks Eestis majanduskriisis pensione ei alandatud.