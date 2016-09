Kas uuel nädalal saame uue presidendi? Pettuma on pidanud juba mitmeid kordi, presidendivalimistest on saanud halba komöödiat mitmes vaatuses. Tahaks püsti tõusta, saalist lahkuda ja piletiraha tagasi küsida. Aga ei saa, sest kolmas vaatus on alles ees. Loodetavasti sellega ka lõpeb.

Eesti Ekspressi peatoimetaja ja politoloog Erik Moora ütles vestlussaates Anu Välbale, et ajakirjanikud on sellest jandist väsinud. Ollakse tüdinud lõputust analüüsimisest, kes hääletamata jättis ja miks, kes kellega kokku mängis ja mängib ning kellele see kõik kasulik oli. Mitte ainult ajakirjanikud pole väsinud.

Käegalöömismeeleolu pole vaid vanadel kandidaatidel, kes on tänaseks selgelt öelnud, et neile aitab. Uusigi tahtjaid oli küllalt raske leida. Pole enam neidki, kes selgitaksid, mis saab edasi.

Aga kes vastutab? Poliitikud tõstavad käed üles ja näitavad enda kõrvale. Nii ei ole ilus ega isegi mitte täiskasvanulik. Aeg on valimistsirkusele punkt panna.