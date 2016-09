Möödunud nädalavahetusega sai otsa tänavune Red Bull 400 hooaeg. Tegu on lihtsa võistlussarjaga – sportlaste ülesandeks on lihtsalt läbida 400 meetrit. Teatav vimka võistluses siiski on: need 400 meetrit viivad mööda suusahüppemäge üles!

Jooksjad mõõtsid tänavu meetreid kuulsatel hüppemägedel Kuopiost Planicani, ent viimase võistlusena oli kavas tõeline mammu, sprint üles 2002. aasta taliolümpiamänge võõrustanud Salt Lake City K120 suusahüppemäest. Juba stardijoon USA Kaljumägestikus oli kahe kilomeetri kõrgusel merepinnast ehk õhk sai võistlejatel otsa õige kähku.

Seega vaata läbi pildid, kiika ka videot ja avalda arvamust, kas Sina saaksid sellise katsumusega läbimisega hakkama?!