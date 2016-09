Jeemenis rikkus pruudi isa pulmapeo, heites pulmaliste sekka kaks granaati. Surma sai kaheksa naist, neli last ja ka ta ise.

Pulmadraama leidis aset eile õhtul Yarimi linnas, kus äiapapa Hazaa Sharmani granaadirünnakus sai 18 inimest ka haavata, kirjutas alarabiya.net.

Noorpaari sugulased rääkisid meediale, et pruudi isa on vaimsete häiretega eruohvitser. Vaest Jeemenit on rebestanud juba poolteist aastat kestnud konflikt Iraani poolt toetatud mässuliste ja Araabiamaade toetatud valitsusvägede konflikt. ÜRO hinnangul on Jeemenis sõja eest pagenud üle kolme miljoni inimese.