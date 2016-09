Padjaklubi-Kristina läheb elu esimesele pimekohtingule ning kutsub Laura ja Miša ennast turvama.

Olukord aga väljub kontrolli alt ja kohtingust kujuneb Kristina jaoks piinlik katastroof. Mišale helistab pidevalt Harly ja tüdrukud kahtlustavad, et Miša pole oma tunnetest veel päriselt üle saanud. Maria on hädas emaga, kes on ta koduse elu pea peale pööranud. Laura sõbruneb Grettaga, kes meenutab talle tema enese varast noorust.

"Padjaklubi" on TV3 eetris täna algusega 21.30.