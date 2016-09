Henrik Kalmet oli koos Kinoteatri peadirektori Paul Piigiga Raadio 2 hommikuprogrammis, räägiti teatri uuest hooajast.

"Hea uudis nendele, kes loodavad aastavahetusel Kinoteatrit taas ETV ekraanil näha", kirjutas Menu. "Valmisolek on olemas, me oleme läbi rääkinud, ma usun, et jah, ta tuleb, kui on vaja," ütles Kalmet.

Möödunud aastavahetusel tõi Kinoteater telepublikuni reportaaži telemaja koridoridest uue aasta eelõhtul, mis kulunud huumori asemel serveeris vaatajatele eneseiroonilisi paroodiaid ja lõbusaid sketše.