Neljakordne olümpiavõitja, pikamaajooksule spetsialiseerunud Mo Farah rääkis The Sunday Times Magazine'ile, et sooviks kunagi liituda Arsenali jalgpalliklubiga nind asuda nende üldkehalise ettevalmistuse treeneriks.

Farah on Arsenalile pöialt hoidnud poisipõlvest peale ning loodab, et klubi pakuks talle tulevikus tööd. "Üks asi on jalgpalli armastada ning mul on tõesti Arsenaliga hea suhe! Olen neid väikesest peale toetanud ning mulle meeldis nende mängustiil. Ühtlasi on neil palju Aafrika taustaga mängijaid," rääkis Somaalias sündinud, kuid kaheksa-aastaselt isa juurde Inglismaale kolinud Farah.

"Ühel päeval tahaksin nende heaks töötada, võib-olla fitnesstreenerina! Usun siiralt, et õige treening teeb kehaga imesid"

Arsenali praegune füüsilise ettevalmistuse treener on Tony Colbert, kes on klubi juures olnud 1998. aastast.