Eelmüügist maksab mängu pilet viis eurot, ukse peal on pääsme hind seitse eurot. Sooduspilet pensionäridele ja õpilastele on poole odavam ehk siis eelmüügist 2.50 ja ukse peal 3.50. Alla seitsmeaastased lapsed pääsevad kohtumisele tasuta.

Kindlasti tasub aga piletiostuga kiirustada, sest Zemgale hall mahutab vaid 2500 inimest. Saalis ei ole määratud istekohti ning külalisvõistkonnale ei ole eraldatud oma fännisektorit. Võrkpallisõpradele on olemas ka eraldi fännibuss, mis väljub laupäeval kell 10:00 Audentese spordikeskuse ees asuvalt parkimisplatsilt (Tondi tänava poolne parkla). Edasi-tagasi bussisõit Jelgavasse maksab ühele inimesele 15 eurot ja tasumine toimub bussis sularahas. Lisaks on vajalik eelregistreerimine, mida saab teha SIIT.

Eesti ja Läti korduskohtumine toimub pühapäeval, 9. oktoobril Tondiraba Jäähallis. Matši algusaeg on samuti kell 17:00. Mängu piletid on müügil Piletilevis, kuid need on juba Läti hindadest kaks korda kallimad.