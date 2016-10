Juuste väljalangemisel võib olla mitmeid põhjuseid, alates hormoonlistest põhjustest ja lõpetades näiteks vale toitmumisega.

Kammid juukseid ja paari karva asemel on harja küljes terve hunnik juukseid. Women's Health Magazine tõi välja mõned põhjused, miks juuksed hakkavad välja langema.

1. Su juuksed on üle töödeldud. See tähendab seda, et oled oma juukseid kurnanud liigselt värvimise, juukselakkide, pesu jms.