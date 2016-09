Kristallide populaarsus on viimasel ajal meeletult kasvanud. Küllap on põhjuseks tõik, et inimesed on kristallide väge enda heaks ära kasutanud iidsetest aegadest peale ning selle vastu on hakatud järjest enam huvi tundma ka tänapäevases materialistlikus maailmas.

Üks võimalus kristallide maailmaga tutvust teha on kirjastuselt Varrak äsja ilmunud Tilly Listeri teos "Kristallravi raamat ja kaardid. Maa iidne energia sinu teenistuses".

Raamatu autor kirjutab, et kristallid on kõige korrapärasemad ja lihtsamad tahked ained universumis, nende ilu, rabavad vormid ja värvid on läbi aegade äratanud aukartust ning andnud neile vaimse mõjukuse.