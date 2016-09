Ott Lepland esitleb järgmisel nädalal oma bändiga uut muusikavideot.

Lepland rääkis sel kevadel, et on oma muusikas võtnud uue suuna ning teeb varasemast elektroonilisemat ja pop-rokilikumat muusikat, kirjutab Menu. "Seda, et Ott oskab klaveril ballaade mängida, teavad päris paljud," põhjendas muusik Raadio 2-le stiilimuutust.

Ott Lepland bändi uue singli ja video esitlus toimub 5. oktoobril. "Ma pole täna see, kes ma olin eile. Ka teie pole homme enam see, kes te olete täna," kirjutas Lepland ürituse tutvustuses.