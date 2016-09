Teadlased kinnitavad: kui su abikaasa on õnnelik, oled sa ka ise tervem ja õnnelikum. Sest keegi, kes on optimistlikult meelestatud, tõenäoliselt ka sööb regulaarselt ja magab korralikult ehk teeb kõiki asju, mis on hea tervise jaoks vajalikud.

Sellise järelduseni jõudsid Michigani ülikooli teadlased pärast 2000 paari uurimist, vahendab Daily Mail. Paare uuriti kuue aasta vältel.

Teadlased leidsid, et õnnetu abikaasa mõjutas ka kõige õnnelikuma inimese tervist. Rõõmsameelsed abikaasad olid aga parema tervise juures ka siis, kui abikaasad abielule kõige paremat hinnangut ei andnud.

Seda, et õnnelik olemine on inimese tervisega seotud, on kirjutatud varemgi. Kuid ajakirjas Health Psychology avaldatud värske uuring astub sammu edasi ja kinnitab, et ühe inimese õnn võib osutada mõju ka oma partneri tervisele