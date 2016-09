Täna kell 13.05 sai häirekeskus teate, et Tallinna-Rapla-Türi maantee 41. kilomeetril on juhtunud liiklusõnnetus.



Esialgsetel andmetel liikus veok Scania Tallinna poolt Rapla suunas, kui sellel purunes lauges kurvis rehv. Veok kaldus seetõttu vastassuunavööndisse, kus põrkas kokku vastu tulnud kaubikuga ning sõitis teelt välja.

Vigastatud veokijuht jäi kabiini kinni ja tema väljaaitamisega tegelesid päästjad. Politsei teatab, et praeguseks on ta kabiinist kätte saadud ja jõudnud kiirabi hoole alla. Kaubikujuht õnnetuses vigastada ei saanud.

Politsei on sündmuskohal ning aitab liikust reguleerida.



Õnnetuspaigas on hetkel suletud Raplast Tallinna poole suunduv sõidusuund.



Täna kell 21.30 suletakse õnnetuspaigal kogu tee kaheks tunniks selleks, et veok teele tagasi tõmmata.



Politsei palub kõigil liiklejatel õnnetuspaika vältida ning võimalusel kasutada ümbersõitu.