Austraalia valitsus on loobunud plaanist kehtestada nn seljakotitöölistele 32,5 protsendi suuruse maksu. Töötavad turistid on järgmisest aastast kohustatud maksma 19 protsenti igalt teenitud Austraalia dollarilt, kirjutas BBC.

See on kompromissleping, milleni valitsus jõudis riigi farmerite ja turismitööstuse valju vastuseisu tagajärjel. Farmerid väitsid, et maksumäär võib mõjutada nende abitööjõu hulka viljade koristamise ajal, ning turismioperaatorid kinnitasid, et maksumäära tõus vähendab Austraalias seljakotireisijaid ja turiste.

Austraaliasse saabub igal aastal ligikaudu 600 000 seljakotiga reisiselli, kellest paljud leiavad tööd puuvilju korjates. Nii põllumajanduse kui turismi jaoks on seljakotirändurid olulised.