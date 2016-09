Aastaid naiste murdmaasuusatamist valitsenud Marit Björgen tõdes Norra rahvusringhäälingule, et pole pärast lapse sündi saanud üldse magada.

Björgen sünnitas poja Mariuse detsembri lõpus ning asus juba mõni nädal pärast sünnitust usinalt harjutama. Märtsis võttis ta osa juba Norras Sarpsborgis toimunud sprindiüritusest, kuid sai peagi pärast seda ülekoormuse tõttu vigastada.

Nõnda polegi tegelikult imestada, et Björgen avaldas NRK-le hirmsa tõe: ta on jõuludest saadik saanud magada normaalselt vaid kümnel ööl. "See on vähene, aga olen sellega harjunud. Ma ei treeni nii palju kui varem, aga olen siiski ette valmistunud!"

Kuuekordne olümpiavõitja loodab juba tänavu MK-sarjas konkurentsis olla ning kindlasti osaleb ta novembris Beitostöleni MK-etapil. "Oluline on võistelda paaril korral ning kindlasti hoian end enne jõule pigem tagasi," sõnas ta.