Sel hooajal "Su nägu kõlab tuttavalt" saates osaleval Laura Põldverel teleri vaatamise jaoks aega ega tahtmist ei ole, tal ei ole kodus isegi telerit!

Laura kolis aprilli alguses uude elamisse, kuid telekat ta sinna veel soetanud ei ole. Suur televiisorivaataja Laura ei ole. "Eelmises elamises oli mul kaks telekat, millest üks ei töötanud ja teist ma ei osanud käima panna," rääkis ta.

Lauljanna vaatab filme väga harva, tavaliselt siis, kui ta haige on, eesti seriaale ta ei jälgi. Oma vabad hetked täidab ta muude tegevustega. "Kui on vaba hetk, siis ma võtan selle aja, et olla lähedastega, või teen muid asju," ütles ta.