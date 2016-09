Täna kella üheks riigikogus kogunenud vanematekogu presidendikandidaatide osas veel üksmeelele ei jõudnud, kuid Eiki Nestor usub, et siiski veel täna on laual konkreetsed nimed. Täpsemaid avaldusi tehakse pärast järgmise koosoleku lõppu.

Isamaaliidu ja Res Publica Liitu (IRL) kuuluv riigikogu liige Siim Kiisler tunnistas ERR-ile, et kandidaatidena on nimetatud Euroopa Kontrollikoja liiget ja Arenguseire Nõukoja esimeest Kersti Kaljulaidu ning diplomaati ja Kaitseuuringute Keskuse juhti Jüri Luike.

Kersti Kaljulaid

Jüri Luik abikaasaga

Kell üks alanud koosolekul räägiti Nestori sõnul konkreetsetest võimalikest presidendikandidaatidest. Küsimuse peale, kas nimekiri on lühike, vastas Nestor jaatavalt. Täpsemaid vihjeid ta andma ei soostunud.

"Seoses sellega, et kohe algavad komisjonid, võttis vanematekogu vaheaja pikkusega kaks tundi. Me jätkame kell neli. Nii palju kiusan teid, et ütlen, et soovitan tagasi tulla - saab põnev olema," ütles Nestor ajakirjanikele.