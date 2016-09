Kuidas saada oma juuksed pehmemaks, tugevamaks ja panna nad kiiremini kasvama? Proovi selleks looduslikke ja tõhusaid juuksemaske.

Juuksekasvu soodustav ja stimuleeriv India juuksemask koosneb hästi tasakaalustatud kombinatsioonist toimeainetest, mis taastavad juuste kasvu. Mesi tugevdab ja muudab juuksekarvad tugevamaks ning küllastab juuksed toitainetega. Magusa mandli õli tugevdab juukseid, annab lokkidele elastsuse ning muudab nad veelgi painduvamaks ja läikivamaks. Kaneel on suurepärane antioksüdant, mis stimuleerib vereringet, annab juustele elujõudu ja siidise läike, soodustab juuste kasvu ning taastab selle struktuuri. Nelk kiirendab juuste kasvu, tugevdab neid ning on antiseptiliste omadustega. Punane tšillipipar tänu oma teravatele komponentidele stimuleerib peanahka ja vereringet ning kiirendab juuste kasvu.

Juukseid tugevdav ja juuksekasvu stimuleeriv spaajuuksemask on justkui eliksiir tervete juuste saavutamiseks. Spaamaski soovitatakse eriti blondidele juustele, kuid sobib ideaalselt ka kõikidele teistele juuksetüüpidele. Eriti on see kasulik rabedadele, kuivadele, kahjustatud ja nõrkadele juustele ning ka katkiste juukseotste korral. Koostisesse lisatud sheavõi küllastab juuksekarva vajalike mikro-ja makroelementidega ning kaitseb juukseid lõhenemise ja väljalangemise eest. Kookosõli taastab kahjustatud ja katkised juukseotsad. Sisaldab Sitsiilia oliiviõli, mida nimetatakse “vedelaks kullaks”, sest see on üks väärtuslikematest õlidest, mis muudab juuksed tugevaks, läikivaks ja kaitseb juukseid agresiivsete keskkonnamõjude eest. Põhjamaine astelpajuekstrakt muudab juuksejuured tugevaks ning juuksekarvad paksuks ja läikivaks. Aaloe ekstrakt niisutab peanahka ja juukseid, stimuleerib juuste kasvu, elustab karvanääpse ja toidab juukseid. Metsamesi tugevdab ja tihendab juuksekarva ning täidab juuksed kasulike elementidega. Tseiloni kaneel on tuntud antioksüdantsete omaduste poolest ning stimuleerib vereringet. Kaneel annab juustele elujõu ja siidise läike. Soodustab juuste kasvu ning taastab juuste struktuuri.

Juukseid tugevdav ja väljalangemist ennetav Mediterranean juuksemask sobib kõikidele juuksetüüpidele, kuid eriti õhukestele, kuivadele ja habrastele juustele. Mediterranean juuksemask toidab, niisutab, tugevdab juukseid ning ennetab nende väljalangemist. Metsik mesi tugevdab ja tihendab juuksekarva ning varustab seda toitainetega. Sitsiilia oliiviõli taaselustab juukseid ning toob esile nende loomuliku ilu. Oliiviõli aitab eemaldada kõõma, kiirendab juuste kasvu ning taastab juuste pehmuse ja läike. Tseiloni kaneel on tuntud kui antioksüdant ning stimuleerib vereringet. Kaneel annab juustele elujõu ja siidise läike. Sidruni eeterlik õli takistab kõõma tekkimist ja juuste väljalangemist. Vitamiin E on suurepärane looduslik antioksüdant. E-vitamiini sisalduse tõttu lisab mask juustele mahtu, annab fantastilise läike ning toidab juukseid.