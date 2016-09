Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuse, Tartu Ülikooli kliinikumi verekeskuse ja Pärnu Haigla veretalituse doonoritelkides loovutas sel suvel verd 3182 inimest, kes annetasid kokku üle 1430 liitri verd. Doonorite sõbralikku perre lisandus 564 esmadoonorit.

„Tänavune heitlike ilmadega suvi pakkus meie doonoritelkide tuurile nii päikest, tuult kui ka vihma. Ometigi kujunes sünnipäevasuvi kümne aasta kõige edukamaks. Meie rõõmsaid kollaseid telke külastas rekordarv doonoreid ning suuresti tänu seal verd loovutanud heatahtlikele ja rõõmsatujulistele inimestele, said kõik verd vajanud patsiendid abi,“ sõnas Regionaalhaigla verekeskuse juhataja Riin Kullaste, lisades: „Meile teeb erilist heameelt ka doonoritelkide projektile saadud positiivne tagasiside doonoritelt ning see, et väga õnnestunuks kujunes just Tartu ja Pärnu kolleegide telgisuvi. 10. augusti Viljandi telgis püstitati selle suve telkide rekord – telki külastas kogunisti 179 inimest, kellel 159 lõppes see eduka vereloovutusega!“

Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuse doonoritelgid peatusid sel suvel Keilas, Paides, Raplas, Haapsalus ning kahel korral Rakveres ja Tallinnas. 21 päeva jooksul loovutas verd 2197 doonorit, kellest 336 olid esmased doonorid, kokku koguti 988 liitrit verd.