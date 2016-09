Kui tunned, et lihased on pinges ja vajad veidi lõõgastust siis on õige aeg nautida mõnusat massaaži! Hubane Indigo Therapy Room maassaažisalong pakub erinevaid ravivaid ja lõõgastavaid massaažiliike.

Klassikaline massaaž (e. rootsi massaaž) on kõige traditsioonilisem ja levinum massaažiliik. Klassikaline massaaž aktiviseerib eelkõige vere- ja lümfiringet, ergutab ainevahetust, vähendab pea- ja lihasvalusid. Massaaži tulemusel suureneb organismi vastupanuvõime haigustele. Massaaž mõjub lõõgastavalt nii vaimse kui ka füüsilise ülepinge korral.

Tselluliidimassaaž on sobilik kõigile, kes soovivad korrigeerida oma figuuri. Salongis kasutatakse uudse tehnikana spetsiaalsete massaaživõtetega kombibeerituna lümfimassaaživõtteid. Massaaž lõõgastab ja võrreldes teiste tselluliidimassaažidega ei ole valulik. Massaaži käigus taastatakse probleemse piirkonna naha elastsus, ainevahetus ja elvadatakse vereringet. Soovi korral on võimalik kombineerida kupumassaažiga. Tulemus on näha juba esimesel korral.

Tugevad ja ravivad selja- ning turjamassaažid sobivad sportlastele, kontoriinimestele või suure füüsilise koormuse puhul. Väsinud ja valutav selg leiab leevendust juba pärast esimest seanssi.

