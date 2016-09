Vallo Toomla lavastatud "Teesklejad" on esimene Eesti film, mis esilinastus San Sebastiani filmifestivalil, mis on maailma 14 parima ehk A-kategooria filmifestivalide hulka kuuluv filmisuursündmus.

“Kuna see on minu jaoks esimene selline suurem filmifestival, siis ma ei oska midagi oodata, lihtsalt lähen vooluga kaasa,” selgitab Mirtel Pohla. Pärast kahte jälgimispäeva on Mirtel vintsutustest läbi: "Ei saa öelda, et ei ole väsitav. Väga muljeterohke ja kirju on olnud."

Kuidas läks "Teesklejatel" San Sebastianis näeb "Radaris" täna õhtul kell 20.