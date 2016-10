On mõned suhteprobleemid, millest on võimalik ilma professionaalse abita välja tulla ja mõned, mille puhul tuleb kindlasti suhtenõustajalt abi otsida.

1. kui keegi on teinud kõrvalhüppe - nõustaja jätab emotsioonid kõrvale ja aitab teil sellele lahenduse leida. Ise te ilmselt pettumust, viha ja muid emotsioone kõrvale jätta ei suuda.

2. kui seks ei tundu enam õige - enamasti ei julge paarid ise sel teemal sõna võtta, kuid nõustaja abiga on sellest kergem rääkida. Ühtlasi annab ta teile kodutööd, et teid taas järje peale saada.

3. kui te hakkate lahku minema ning mängus on lapsed - nõustaja annab nõu, kuidas on kõige õigem käituda, et lapsed teie probleemide keskmesse ei satuks ning ühtlasi aitab teil lahku minna sõprade, mitte vihavaenlastena.