ÕL: Eestis käiakse üha rohkem haigena tööl. Mis peaks muutuma, et inimesed võtaksid haiguslehe, kui selleks on vajadus?

Peep Peterson, Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees: Haigena tööl käimine on meie jaoks mitmes mõttes mureteema: nakatatakse teisi ja väheneb tööviljakus. Mis peamine, haigus süveneb ja on hiljem raskem ravida.



Sellest lähtuvalt oleme taotlenud esimeste haiguspäevade hüvitamist ning kogunud selleks ka 25000 allkirja. Paraku pole poliitikud leidnud vajalikku raha (7 miljonit eurot) haigekassa eelarvest ega riigieelarvest. Päris vastuseta

meie taotlus siiski jäänud pole. Valitsuses on kooskõlastusel eelnõu, millega

kaotatakse sotsiaalmaks neilt summadelt, mida tööandjad vabatahtlikult

maksavad esimeste päevade haigushüvitiseks.



Kuna selle maksusoodustuse jõustumine on planeeritud juba 2017. aasta jaanuarist, ootame selle seadustamise ära, et pärast seda teemaga jõuliselt edasi liikuda. Variandid on siis kirjutada haiguspäevade hüvitamine kõikidesse

kollektiivlepingutesse, mis lahendab olukorra ametiühingute liikmete jaoks. Teine võimalus on jätkata keerulist lobitööd ja survet nende päevade hüvitamiseks haigekassast.