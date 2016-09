Sinu emal on õunakujuline keha

Portaal Womens Health toob viis põhjust, miks rasv võib su kehal koguneda just kõhule.

Kõhurasv pole probleemiks ainult bikiinides rannal käies, vaid hoopis suur risk ja märk, et sind võivad tabada mitmed rasked haigused.

Suurt rolli rasva kogunemisel mängib see, et mis sulle geenidega on juba kingitud. Kiire pilk oma perele annab aimdust. Kui leidub palju esivanemaid õunakujulise kehaga, siis tuleks oma kaloreid eriti hoolsalt piirata ja füüsiliselt aktiivsem olla.