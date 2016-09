"Suitsetanud olen kauem, kui üks 26-aastane noor naine peaks ja võiks. Ütleme siis, et ümmarguselt kümme aastat. Tavaliselt pakk päevas. Pole just miski, mille üle uhke olla.

Õhtuleht katsetas erinevaid meetodeid suitsetamise mahajätmiseks. Üks varasem ahelsuitsetaja võttis tubakast loobumisel abiks laserteraapia, teine aga lasi endale kõrva nõelu panna. Järgneb nõelte toel kümme aastat kestnud pahega võitlema asunud Marise (nimi tema palvel muudetud) videoloo esimene osa, kust saame teada, mismoodi nõelte panek töötab või töötama peaks. Allpool aga Marise ülevaade sellest, kuidas ta mahajätmiseni jõudis ja kuidas see seni on õnnestunud.

Nõelte kõrva torkamisest olen kuulnud varemgi, kuid ise pole proovinud. Kui keegi on küsinud, et miks ma suitsetan, olen alati vastanud: “See meeldib mulle.” Ja tõesti, ühtki eriti mõjuvat põhjust – peale raha säästmise ehk – pole seni ka olnud. Tegelikult kord proovisin maha jätta, aga asendustegevuseks sai kahjuks söömine ja pärast seda, kui nädalaga umbes neli kilo turjale lisandus, jäi see nali pooleli. Mingil hetkel läksin üle e-sigaretile. See oli isegi täitsa hea asendus, kuni elektrooniline suits bussis lihtsalt ära varastati. Mis seal ikka, tagasi tubaka juurde.

Nõelraviseanss leidis aset 14. septembril. Ennast kuidagi eriliselt ma ette ei valmistanud. Viimase sigareti tegin dr Mihkel Veskimägi kabineti maja ees ja kõik. Tänaseni pole suitsud enam minu sõrmede vahele teed leidnud.

Esimesed päevad oli olemine jube imelik – harjumus suitsetada piinas igal sammul. Olin lihtsalt harjunud mingites kohtades ja mingitel hetkedel suitsetama – kodust poodi või tööle jalutades, bussi oodates, pärast sööki, hommikukohvi kõrvale jne… Esimene tagasilöök tuli juba üsna alguses. Kolmapäeval said nõelad kõrva ja kuigi tegelikult soovitab Veskimägi koduleht kolm nädalat alkoholist ja hommikusest kohvijoomisest hoiduda, oli reedel tähistamist väärt päev. Õnneks oli mu kõrval sõbranna, kes vähipulga järele haaramise kategooriliselt keelas, kui teatasin, et nüüd tahan ma suitsu teha.

Tänaseks on viimasest suitsust möödas 13 päeva. Tunnistan, et isu ja tahtmist paki järele haarata on olnud korduvalt. Ma olen isegi unes näinud, et sigaretti tõmban. Aga tahe mitte läbi kukkuda hoiab mind poodi suitsu järele minemast. Kindlasti ei aita nõelad üksi suitsetamisest loobuda, kuid kaasa aitavad nad siiski hästi. Suitsuisu on nõelad, minu arvates, ära võtnud küll, kuid omajagu tahtejõudu olen siiski ka kasutama pidanud.