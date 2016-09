“Kui tahad teha revolutsiooni erakonna sees, siis pead kuuluma sellesse erakonda.” Nii ütles Mailis Reps kevadel Radari kaamera ees. Täna õhtul jõuab eetrisse esimene osa sellest, kuidas Mailis Repsi meeskond vaikselt nelja kuu jooksul Edgar Savisaart pildilt välja surub.

“Olin Edgari kõrval veel aasta tagasi, kui ta oli üsna raskesti haige,” räägib Mailis Reps avameelselt oma suhetest Edgariga. “Mul oli viimase hetkeni lootus, et Edgar Savisaar omale vääriliselt lahkub erakonnast väärikalt. Edgar on väga must-valge inimene. Tal on need inimesed, kes teda toetavad ja need inimesed, kes teda ei toeta. Ja kui sa mingil hetkel oled mingi tema otsuse suhtes kriitiline, siis sa üldjuhul teda enam ei toeta.”

Sellisel must-valgel viisil on Savisaar heitnud oma lähedaste sõprade hulgast välja lisaks Repsile ja Simsonile veel mitu positsioonikat inimest, teiste hulgas on ta üles öelnud 30-aastase tutvuse Kalle Klandorfiga ning heitnud kõrvale oma lapsepõlvesõbra Aadu Musta. Seejuures Mustale mõjus Savisaare käik nii rängalt, et ta sattus haiglasse.