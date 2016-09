Telesarjadest “Nip/Tuck” ja “90210” tuntud AnnaLynne McCord tunnistab, et 18aastasena üle elatud vägistamine hävitas tema enesehinnangu.

“Ütlen tihti: “Ma ei müünud oma keha raha eest, aga ma müüsin seda siiski, et tunda midagi armastusesarnast,” rääkis 29aastane näitlejatar ajakirjale People. “Sest me vajame armastust. Me oleme kõik ühesugused, me tahame, et meid armastataks.”

Näitlejatar on võtnud oma südameasjaks vägistamisohvrite toetamise. Sestsaadik, kui ta 2004. Aastal ajakirjanduses oma üleelamistest rääkis, on ta saanud tuhandeid e-maile ja sotsiaalmeediasõnumeid – ning on neile kõigile vastanud.