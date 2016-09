Sellele küsimusele teab vastust Mental Floss.

Põhjus on väga lihtne: sest gravitatsioon on suurepärane kokk. Maa külgetõmbejõud tõmbab vedelikku enda poole ühtlaselt ehk kui taignatilk tabab panni pinda õige nurga all, siis tõmmatakse see ümmarguseks ja sümmeetriliseks. Ideaalse ringi kujulisena aitab seda hoida pindpinevus.

Kui sa oled teisitimõtleja, kes eelistab hommikusööki abstraktse ekspressionismi stiilis, siis heida taigen pannile nurga all.