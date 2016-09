Uues H&Mi kampaanias "Modern Essentials selected by David Beckham” kohtuvad taas üks maailma suurimaid ikoone David Beckham ja globaalne komöödiatäht Kevin Hart. Reklaam kujutab endast roadtrip’i, kus jätkatakse meeste esimeses ühises reklaamis alguse saanud lugu, milles Kevin valmistus kehastama Davidit eluloofilmis.

Uues kampaaniaklipis kannavad David ja Kevin identseid rõivaid 2016. aasta sügistalvisest kollektsioonist ning Kevin valmistub seekord mängima peaosa muusikalis "I, Beckham: The Musical”.

"Mulle meeldis esimene H&Mi kampaania filmimine Keviniga nii väga, et me lihtsalt pidime sellele järje tegema. Sel korral keerasime loole veelgi vinti juurde. Loodan, et see meeldib kõigile, sest meie kahtlemata nautisime selle filmimist,” ütleb David Beckham.

"See oli taas suurepärane võimalus näidata maailmale seda, mida kõik tegelikult juba teavad – et tõeline David Beckhami stiiliinspiratsioon olen mina. Ta kopeerib kõike minu pealt,” teatab Kevin Hart.



Uues kampaaniafilmis näeb Davidit ja Kevinit teel Los Angelesest Las Vegasesse, kus nad peavad väidetavalt kohtuma uue Vegase muusikali rahastajatega. Reisi kestel elab Kevin Davidi rolli aina äärmuslikumalt sisse.

Mis teel Las Vegasesse juhtub, vaata aga juba videost!