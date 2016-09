Ask Men märgib, et sügisese temperatuurilanguse parim omadus on see, et enam ei pea muretsema kaenlaaluste higilaikude pärast ja nüüd võid sa avada oma riidekapi ning kanda, mida tahad. Aga sügisene ilm on heitlik: võib juhtuda, et hommikul suundud tööle, kandes kolme kihti riideid, palaval keskpäeval liigud T-särgi väel ja õhtul tõmbad jälle midagi peale. Meesteriiete ja meestemoe spetsialist Jeremy Barnett on jaganud nõuandeid, kuidas on õige riideid kihiti kanda – et näha kena välja ning tunda end samas igasuguses sügisõhus mugavalt.

1. Ära karda kolme või nelja kihti

Nii mõnigi kord tõmbad selga kolmanda kihi ja mõtled: aga kuidas edasi. Kuid kui ilm on vastav ja värvid omavahel sobivad, siis ära pelga lisada ka neljandat kihti. Isegi kui see tähendab, et tõmbad teksajaki peale pika mantli. Barnett ütleb, et järgida tuleks "lühike-pikk" teooriat ehk kui esimene särk on pikk, siis järgmine kiht peaks olema lühike, kolmas jälle pikk ja neljas lühike.