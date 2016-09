John Travoltat tabas 2009. aasta algul iga lapsevanema õudusunenägu: tema 16aastane poeg Jett kukkus krambihoo tagajärjel ning suri.

Kuid veidi enam kui poolteist aastat hiljem tõi “Pulp Fictioni” tähe abikaasa Kelly Preston ilmale pisipoja Benjamini, kes aitas oma ema-isal ja suurel õel Ella Bleu’l (16) tragöödiast üle saada.

“Muidugi on väikese Beni sünd olnud selline ilus liim, mis on aidanud meil tohutu kaotuse järel koos püsida,” ütles 62aastane Travolta saates “Good Morning America”. Näitleja rääkis, et Kelly ja tema olid üritanud kolm aastat lapseootele jääda. Kolmanda lapse sündides oli näitlejannal aastaid juba 48. “Ben on meie majja uue hingemise ja sihi toonud,” ütles Travolta.