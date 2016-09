"Kas teadsid, et meie endise palluri Valmo Kriisa poeg Kerr mängib täna meie vastu?" säutsus Meistrite liigas täna Tartu Ülikooliga madistav Donari klubi. Gert Kullamäe on aga öelnud, et Kerr on meeskonnas treeningu eesmärgil ning platsile ta siiski vaevalt, et nii varakult jookseb.

Wist u dat... de zoon van oud Donar speler Valmo Kriisa, Kerr Kriisa, speelt dinsdag in het team van tegenstander @BCTartu in @MartiniPlaza pic.twitter.com/amJP7hS3h9 — Donar (@Donar_Official) September 24, 2016

"See on protsess ja on vara loota, et 15aastane Kerr Kriisa tuleb ja hakkab Tanel Sokule keha andma. Hooaja keskel aga võivad mõned momendid tekkida, kus võiks või lausa peaks seda tegema. Pikal hooajal võib vigastusi ette tulla ning mine tea, äkki saab neid ka mängudes proovida," sõnas Tartu peatreener.