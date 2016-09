* Su smuuti sisaldab liiga vähe kiudaineid. Kiudainete näol on tegu lihtsaima toitainega, mida kaalujälgijatel oma menüüsse on võimalik lisada! Kiudained annavad juurde toidu mahtu, täidavad kõhtu ja aitavad niimoodi ka kaalu normis hoida. Kiudained seovad vett ja paisuvad. See soodustab seedimist ja hoiab ära kõhu kinnisust. Samuti aeglustavad kiudained glükoosi imendumist, vältimaks veresuhkru taseme liiga kiiret tõusu.

* Su smuutiretsept sisaldab liiga vähe valke. Su hommikusmuuti võib näida küll tervislik ja puuviljane, kuid see ei pruugi sulle tagada päeva jooksul vajaminevaid valke. Loobumaks ahvatlusest osta endale teel tööle kaloririkas šokolaadibatoon, veendu, et sinu smuuti sisaldaks vähemalt kümme grammi valke. Lisa smuutisse näiteks piima, valgupulbrit, kodujuustu, ube, pähkleid või pähklivõid.

* Sa paned smuutisse liiga palju puuvilju. Kuigi külm, kreemjas ja puuviljarohke smuuti maitseb paremini ja on ka tervislikum kui näiteks kreemisaiake, siis on oht, et see sisaldab siiski liiga palju kaloreid. Kui sa paned blendrisse viis erinevat puuvilja, võib juhtuda, et valminud smuuti sisaldab rohkem kui 500 kalorit! Et smuuti ei põhineks ainult süsivesikurikastel puuviljadel, kasuta selle tegemisel lisaks ka piima, sojapiima, maitsestamata jogurtit, valgupulbrit, ube, pähkleid või pähklivõid.

* Sa paned smuutisse magusat. Üks lusikatäis mett või vahtrasiirupit annab smuutile juurde 60 lisakalorit! Samuti muudavad smuuti kaloririkkamaks suhkrut sisaldavad mahlad, maitsestatud jogurtid ja piimad, šokolaadipuru ning puuviljakonservides sisalduv siirup.

Smuuti on maitsev ja mahlane aga ka ilma ülearuse suhkruta!

* Sa kasutad kõike liiga palju. See, et puuviljad ja marjad on toitaineterikkad, ei tähenda, et need sisladavad vähe kaloreid. Kui sul on suur blender, kipud sa smuutisse panema liiga palju koostisosi ja ei saa arugi, kui sinu pähklivõist, mangost, avokaadost, banaanidest ja maasikajogurtist koosnev smuuti sisaldab rohkem kui 500 kalorit.