„Paljud naised ei tea, millisel päeval võiks nende tsüklis toimuda ovulatsioon. Huvi hakatakse tihti tundma alles siis, kui soovitakse rasestuda,“ nendib Pirita Perearstikeskuses töötav naistearst Galina Litter, et Eesti naiste suurim probleem pole mitte vähene teadlikkus rasestumisvastaste vahendite ja SOS-pillide olemasolust, vaid ebapiisavat teadlikkust oma tsükli etappidest: Vastuvõtule tulles on naistel väga kindlad soovid, nagu „Tehke palun nii, et ma kindlasti ei jääks rasedaks“ või „Ma sooviksin nii väga rasedaks jääda, aga see ei õnnestu kuidagi, mida teha?“. On ka neid, kes soovivad lihtsalt teada, kas nad on viljastumisvõimelised, kui nad kunagi beebit peaks soovima, kuid hetkel rasestuda ei soovi. Arsti hinnangul aitaks viljakusmonitor naisel saavutada selles osas meelerahu, kuna monitor näitab temperatuuride kõikumise läbi ära, kas ovulatsioonid toimuvad. Kevadel tulidki Eestis turule imevidinad - viljakusmonitorid. Monitori tootja lubab meetodi kindlusastmeks 99,3% (võrdluseks, antibeebipillide kindlusaste ideaalsel kasutamisel on hinnatud 99,7% peale). Viljakusmonitorid on mujal maailmas turul olnud juba 30 aastat. Eestisse turule tulnud uusimasse viljakusmonitori on integreeritud viljakuse monitoorimise algoritm, mis on välja arendatud günekoloogide, meditsiiniliste nõustajate, programmeerijate ning elektroonikainseneride poolt miljonite naiste tsüklite tagasiside põhjal Saksamaal.

Viljakusmonitori saab tootjapoolse info kohaselt kasutada nii siis, kui naine soovib rasedaks jääda, et ajastada võimalikult täpselt vahekordi, kui ka siis, kui soovitakse rasedusest hoiduda. Viimasel juhul oleks tegemist viljakusteadlikkuse meetodiga, kus viljakal perioodil kasutatakse siiski lisakaitsena preservatiive või hoidutakse vahekorrast. Sellise meetodi puhul jälgib naine lisaks basaaltemperatuurile ka tsükli jooksul emaka limaskestas aset leidvaid muutusi - mida lähemal ovulatsioonile, seda liimjamaks muutub tupest erituv lima. Basaaltemperatuur on keha madalaim temperatuur, mis saavutatakse pärast pikemat puhkeperioodi, mistõttu on seda kõige efektiivsem mõõta esimese asjana hommikul. Parim aeg rasestumiseks on ovulatsioonipäeval, kui emaka limaskest on spermale kõige vastuvõtlikum. Lima muutub selgemaks, venivaks ja vedelaks nagu munavalge, hõlbustades seemnerakkude liikumist. Kui ovulatsioon on toimunud, lõpeb ka lima eritumine.

Kindlasti ei julge arst viljakusmonitori otseselt kõigile rasedust vältida püüdvatele naistele soovitada: „Selles osas on kõige efektiivsemad siiski kombineeritud pillid“, väidab tohter. Kogenud naistearst nendib, et naised võiksid olla teadlikumad oma kehas toimuvast ning kindlasti ei soovita ta SOS-pille tarvitada regulaarselt. „SOS-pillid ei ole mõeldud tihedaks manustamiseks, vaid ainult hädajuhul kasutamiseks. Kui naine soovib rasedusest hoidumiseks kasutada hormonaalset meetodit, siis tuleks välja valida sobiv vahend kas kombineeritud antibeebipillide, tuperõnga või plaastrite näol; vastunäidustuste korral hormoonspiraali, implantaadi või mittehormonaalse vahendi näol. Vaskspiraal on tänaseks oma aja pigem ära elanud. Kui aga naine on teinud põhimõttelise otsuse hormonaalseid vahendeid mitte kasutada, siis võib viljakusmonitor olla talle tõepoolest heaks abimeheks ovulatsioonide ja sellele eelneva viljastumisvõimelise perioodi väljaselgitamiseks, et kasutada nendel päevadel raseduse vältimiseks barjäärimeetodit nagu näiteks kondoomid.“