Kui tihti võib veebis leitavatest tervist ja toitumist puudutavates lugudes olla erinevaid soovitusi ja nõuandeid, siis ometigi peaks neid lugedes arvestama, et kõik need ei pruugi kehtida just sinu kodumaal. Hiljuti avalikustas portaal Womens Health loo, kus väideti, et 100protsendiline mahl ei pruugi alati olla tervislik. Toiduliidu juhataja Sirje Potisepp kinnitab, et eestlased võivad rahulikuks jääda ja rõõmsasti mahla juua.

"Kõik, kes ostavad poest 100%-lise mahla, võivad olla kindlad, et tegemist on tervisliku tootega, millele ei ole lisatud suhkrut ega muid aineid. Täismahl ehk 100%-line mahl on samaväärne viljadest ja marjadest pressitud mahladega ning sellele ei tohi lisada suhkrut ega muid aineid," selgitab Potisepp ja lisab, et mahlade kõrval on müügil veel nektarid ja mahlajoogid.

"Erinevalt mahladest on nektarites lubatud kasutada suhkrut, mett ja sidrunhapet. Mahlajookides võib, aga ei pruugi olla suhkru ning sidrunhappe kõrval ka teisi lisandeid," täpsustab Potisepp. Ta selgitab, et mahlatoote nimetus – mahl, nektar või mahlajook – määrab ära, mis tüüpi tootega on tegemist ja mis võib olla selle mahlaprotsent. Mahlasisaldus mahlas on alati 100 protsenti. Nektaris kõigub see 25-50 protsendi vahel ning sõltub puuviljast või marjast. Mahlajoogis ei ole seda määratletud, kuid kõige sagedamini jääb see 10-15 protsendi vahele. Potisepp lisab, et smuuti puhul pole see määratletud.