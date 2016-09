Näiteks on täiesti välistatud, et mees märkaks:

Põhjus, miks enne kallimaga väljaminekut ei tasu meigi tegemisele eriti aega kulutada, on lihtne. Mehed nimelt ei pane naise näos olevat jumestust eriti tähele, kirjutab Cosmopolitan.

1. Millist tooni huulepulka sa kannad. Tõsi, punase huulepulga nad fikseerivad ära, kuid kõik ülejäänud on peaaegu punased või siis polegi neid olemas. Nude tüüpi huulepulka mees kindlasti ei märka.

2. Lainerijoont.

3. Kui paksud su ripsmed on.

4. Et sa kannad lauvärvi ja mis toonis see sellisel juhul on.

5. Kas su ripsmed on koolutatud.

6. Kui palju aega sa oled kulutanud enda valmis sättimisele.

7. Kas su kulmud on korralikult hooldatud või mitte.

8. Et sa oled nägu kontuurinud.