Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimehe Kadri Simsoni sõnul näitavad täna rahvusringhäälingu poolt avaldatud erakondade toetusreitingud seda, et Keskerakond suutis presidendivalimiste raames oma sõnumit kõige selgemalt edastada.

Simsoni sõnul seadis Mailis Reps enne valimisi eesmärgiks tõstatada kampaania käigus senisest enam siseriiklikke küsimusi ning see tal ka õnnestus.

"Meie eesmärk on, et Eesti saaks endale riigipea, kes vaatab näoga rahva poole ja tegeleb ennekõike kodumaisete probleemidega. Kogu Mailis Repsi tegevus valimiste raames baseerus sellele ning inimesed toetavad seda lähenemist. Presidendivalimised näitasid, et Keskerakond on parim alternatiiv tänastele võimuparteidele ning just meie oleme võimelised muutusi tooma,“ rääkis keskfraktsiooni esimees Kadri Simson.

Täna ERRi poolt avaldatud erakondade toetusreitingute edetabeli tipus troonib Keskerakond, keda toetas septembris 26 protsenti vastanutest. Augustiga võrreldes on Keskerakonna toetus kasvanud kaks protsenti. Keskerakonna kõrge toetus hoiab endiselt üleval ka opositsiooni toetust. Kui valitsusliidu erakondi toetas septembris 44 protsenti, siis opositsiooniparteisid 45 protsenti.

"Peagi algavad parlamendis riigieelarve arutelud ning julgen väita, et see toob kaasa ka koalitsiooni populaarsuse languse. Inimesed ootavad riigitüüri juurde värskeid ideid, kuid nagu riigieelarvest näha, neid ideid ei ole kuskilt tulemas. On aeg muutusteks," lõpetas Kadri Simson.