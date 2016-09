Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna mängijate nimekirjast leiab tänavu hulga noormängijaid. Kui mõni korvpallihuviline hakkas lootma, et Tartu kasutab neid julgelt ka kõrgel tasemel, siis võistkonna peatreener Gert Kullamäe sõnul on tegelik soov neil esiliigas silma peal hoida ning võimaluse ja vajaduse korral kaasata noorpallureid esindusmeeskonna treeningprotsessi. "Ei saa üks ühele võtta, et nad on võistkonnas. Tahame esindusmeeskonna ja esiliiga tiimiga teha rohkem koostööd ning hoida tugevat side, nagu normaalses klubis olema peaks," sõnas Kullamäe. "Üks soov on hoida esiliiga punti koos, et nad pidevalt treeniks ja mängiks korralikult esiliigat. Meie peamine mõte on suhelda treeneritega rohkem ning vaadata, kes on need tublimad poisid ja kelle keha on valmis ka meeste vahel proovima," selgitas Kullamäe. "Hoiame tublimatel silma peal ja võimaluse korral kaasame neid ka esindusmeeskonna treeningutele.

See on protsess ja on vara loota, et 15aastane Kerr Kriisa tuleb ja hakkab Tanel Sokule keha andma. Hooaja keskel võivad aga mõned momendid tekkida, kus võiks või lausa peaks seda tegema. Pikal hooajal võib vigastusi ette tulla ning mine tea, äkki saab neid ka mängudes proovida," sõnas Tartu peatreener.