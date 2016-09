Majandus- ja taristuminister Kristen Michal kinnitas Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest rahastatava taotlusvooru tingimused, millega viiakse ellu „Eesti infoühiskonna arengukava 2020“ rakendusplaani.

Taotlusvooru eesmärgiks on muuta avalikud teenused inimestele kättesaadavamaks ja mugavamaks, kasutades selleks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendusi. Selle tulemusena tekib avalikel teenuste osutamisel ka majanduslik kokkuhoid ja suureneb riigiasutuste vaheline koostöö.

Taotlejate sihtgrupiks on peamiselt riigiasutused: põhiseaduslikud institutsioonid, valitsusasutused ja nende allasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning mittetulundusühingud. Finantseeritavate taotluste kogumaht on hinnanguliselt 5 700 000 eurot ning ühe toetust saava projekti maksimaalseks maksumuseks on 500 000 eurot.

Taotlusvoor avaneb oktoobri lõpus. Detailsem info kandideerimise kohta, koos oluliste kuupäevadega avaldatakse Riigi Infosüsteemi Ameti kodulehel hiljemalt oktoobris.