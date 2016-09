Ajakirjanikud uurisid Allardyce'i käest, kuidas saaks kolmandad osapooled jätkuvalt mängijaid "omada," kuigi Inglismaa jalgpalliliit keelustas selle 2008. aastal, FIFA 2015. aastal. Ometi on taoline mängijate "omamine" väga levinud Lõuna-Ameerikas, kus klubidel on vähe raha. Ärimehed ja teised investorid ostavad nii-öelda jalgpalluri aktsiaid ning katavad tihtipeale noormängija majutuse ja treenimiskulud. Vastutasuks saavad nad mingi protsendi tulevikulootuse üleminekutasust.

Briti ajaleht The Telegraph avalikustas täna skandaalse loo Inglismaa jalgpallikoondise uue peatreeneri Sam Allardyce'i kohta, milles väidab, et britt oli nõus alaliidu reeglite vastu käituma.

Allardyce rääkis, kuidas selline tegutsemine on jätkuvalt võimalik ka Inglismaal. Diili õnnestumise korral saanuks vastutasuks "ärimeestelt" 400 000 naela (ligi 460 000 eurot) ning reisinuks neli korda aastas Singapuri ja Hong Kongi, kus jaganuks antud "ärimeestele" nõuandeid.

Inglismaa jalgpalliliit algatas skandaali osas uurimise ning Allardyce'i ähvardab vallandamine. Telegraph lubab paari järgneva päevade jooksul avalikustada kogu skeemi ning asi ei pruugi piirduda vaid Allardyce'iga, vaid taolist skeemi kasutavad ajalehe väitel ka paljud teised tipptreenerid. Telegraph avalikustas ka paar kildu jutuajamistest Allardyce'iga:

Miks endine Inglismaa koondise peatreener Roy Hodgson pole hea avalikkuse ees rääkija: "Ta saadab kõik inimesed unele. Roy. Woy. Tal ei ole selle jaoks isiksust!" (siinkohal matkis Allardyce Hodgsoni kõnemaneeri)

Mida Hodgson valesti tegi: Mängijad vedasid teda alt. Võib-olla oli ta liiga otsustusvõimetu. Ehk kandus tema närvilisus üle ka mängijatele. Enne kohtumist Islandiga oli ta võitnud 10 mängu. Viigistasime Venemaaga, kuid me pidanuks võitma. Võitsime Walesi ja see oli meie halvim esitus. Viigistasime Slovakkiaga ja edasipääsuks piisanuks Islandiga viigist... ta kukkus kokku"

Sam Allardyce ja Roy Hodgson

Gary Neville'ist, endisest Inglismaa koondise abitreenerist, kes soovitas Hodgsonil EM-kohtumises Islandiga Marcus Rashford vahetusest sisse tuua: "Nad vaidlesid kümme minutit, kas tuua teda mängu või mitte. Garyl oli talle halb mõju. Kuradi ütle Garyle, et istu maha ja ole vait, et saaksid ise ohjad haarata. Sina oled peatreener, tee, mida sa ise tahad, mitte keegi teine!"

Inglismaa jalgpallurite pääsemisest koondisesse: Nende peale ei saa loota. Joe Hart. Jack Wilshere, Arsenali pingil. Oxlade-Chamberlain pingil. Sa võid nendega mängida, aga nad ei mängi klubi eest. Kui nad klubi eest ei mängi, on nad vähese mängupraktikaga.

Wembley staadionist: Nad (Inglismaa jalgpalliliit) kulutas Wembleyle 870 miljonit naela, aga maksavad ikkagi laenu tagasi. Nad ehitasid selle täielikult ümber. Kui nad oleksid selle mujale rajanud, oleks see maksma läinud 400 miljonit naela. Nad uuendasid seda ja rajasid absoluutselt fantastilise staadioni, aga sedasorti võlg pole ju see, mida sa tahad. Enamus alaliidu rahast lähebki laenu katteks!"

Endiste Inglismaa koondislaste hasartmängusõltuvusest: Üks klubiomanik ostis kautsjoni vastu ühe mängija kaks korda välja. Need mängijad võitlevad igavusega. See oli meie ajal hullem.. mängisime isegi rohkem kui tänapäeval. Mängisime kaarte, mängisime kaarte terve tagasitee.. sa teed seda oma palga eest!"



Jalgpalliliidust: nad mõtlevad vaid rahast ja selle teenimisest, eks? Kas teate, et Inglismaa jalgpalliliit on maailma rikkaim? Ma ei peaks seda ütlema. Nad ei ole tegelikult kõige jõukamad. Neil on lihtsalt maailma suurim käive, 325 miljoni naelaga.

Cambridge'i hertsogi (Prints Williami) mittejõudmisest 2020. aasta EMi tutvustamisele: Ainus, kes kohale ei jõudnud, oli prints William. Ta on meie alaliidu saadik, nii et oleks olnud tore, kui ta oleks oma nägu näidanud, aga ilmselgelt oli tal palju tähtsamaid asju, millega tegelda.