Üsna pea alustab armastatud komöödiasaate "Suur komöödiaõhtu" uus hooaeg. Küsisime Tõnis Niinemetsalt, miks ta otsustas uuel hooajal taas saatest osa võtta ning mida on oodata uuelt hooajalt.

Näitleja sõnul nõustus ta osalema saate meeskonna ja vahvate kaasnäitlejate pärast.

Uus hooaeg erineb eelmisest tema sõnul seetõttu, et seekord on julgust rohkem. "Julgust on rohkem tähtede osas ja saate keerukuse osas, mis tähendab, et näitlejatel on veel rohkem vaja punnitada ja pingutada," rääkis Niinemets.

Esimese hooaja tagajärjel muutus Niinemetsa sõnul ta elu180 kraadi, kuna enne teadis teda ainult väike teatriringkond. "Tele massivaatamine annab tuntuse väljaspool kodu ja väljaspool Tallinnat," ütles ta.

