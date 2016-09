Kas sa tahaksid teada, kui hästi su juuksed ennast tunnevad? Selleks pole sugugi tarvis teha peeneid teste, vaid selge pildi annab kätte ka üks väga lihtne ja kiire kodune test.

Kas sa tead, kui hea tervise juures su juuksed on? Kui ei tea, siis üks lihtne, kodune test, annab sulle sellest selge pildi, kirjutab Women's Health Magazine.

Selleks võta üks enda puhas juuksekarv ja pane see veeklaasi. Klaasis peaks olema umbes 200 milliliitrit vett. Kui juuksekarv jääb pinnale, siis näitab see, et su juuksed on terved. Kui juuksekarv vajub aga klaasi põhja, siis viitab see, et su juustel on probleeme suure poorsusega, mis avaldub tuhmis värvitoonis ja kräsustes juustes.

Selle ravimiseks tasub kord nädalas teha juustele niisutavat maski, mis tugevdab juuste välimist kihti ja hoiab selle sileda ning värvi erksa.