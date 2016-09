Aprillis paigutati TÜ Kliinikumi hoonetesse uued kohvi- ja müügiautomaadid, mille omanik OÜ 7Kohvipoissi annetab igalt müüdud tootelt 10 senti TÜ Kliinikumi Lastefondile. Viie kuuga on nii kogunenud heategevuseks 2843 eurot.

Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar on ligi 3000 eurose annetuse üle meeldivalt üllatunud. “See teeb igakuiseks 7Kohvipoisi poolseks panuseks üle 550 euro, mis on märkimisväärne summa!” räägib ta. “Koostööd sõlmides ei olnud meil aimugi, kui palju võiks Kliinikumi hoonetes kohvijoojaid olla. Praeguseks oleme koostöö üle väga rõõmsad ning loodame, et inimesed eelistavad automaati, millest saab osta kohvi heategevusliku panusega.”

Ka 7Kohvipoissi hindab koostööd edukaks. “Tundub, et inimestele läheb korda võimalus oma ostuga ka väike heategu teha,” leiab ettevõtte juht Vallo Tonsiver. “See, et saame ka omalt poolt luua mingi võimaluse, et lastele annetada, on ju väga positiivne, nii et meil on väga hea meel sellise koostöö üle.”



Müügiautomaatide abil kogutud annetused suunab Lastefond kogemusnõustamise teenuse toetamiseks TÜ Kliinikumi lasteosakondades ja Tartu erivajadustega laste vanemate tugigruppides. Kogemusnõustamine on Eestis uuenduslik ja vähepraktiseeritud sotsiaalteenus, mille eesmärgiks on aidata inimesi, kes on sattunud kriisiolukorda enda või oma lapse haiguse, trauma, erivajaduse vms tõttu. Kogemusnõustajana töötab inimene, kellel on samalaadne isiklik elukogemus, läbitud kriisikogemus ning nõustamisalane ettevalmistus. Kogemusnõustaja jagab sarnasesse olukorda sattunud peredega oma teadmisi ja praktilisi oskusi, mis aitasid temal raske olukorraga toime tulla.

7Kohvipoisi aparaadid leiab kõikidest kliinikumi hoonetest: polikliinikust (Puusepa 1a), psühhiaatria- ja nahakliinikust (Raja 31), ühendlabori-geneetikakeskusest (Puusepa 2), kõrvakliinikust (Kuperjanovi 1), kopsukliinikust (Riia 167), lastekliinikust (Lunini 6) ning kliinikumi peahoonest (Puusepa 8). Kõik need on varustatud ka spetsiaalsete kleepsudega.