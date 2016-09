Kuigi oma eksi koledate sõnadega iseloomustamises ei ole midagi imelikku, tuleks siiski võtta seda kui ohumärki, et su kallim ei ole just kõige meeldivam inimene, kirjutab veebiportaal Elite Daily.

1. Igal lool on kaks poolt ning on väga võimalik, et su kallim jätab mingi olulise osa rääkimata. Äkki tema pettis või ei pakkunud eksile piisavalt tähelepanu ning see muutiski naise käitumise veidi hullumeelseks?