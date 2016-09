Kosmoseteleskoop Hubble püüdis pildile Jupiteri kaaslase Europa pinnal vett purskavad vulkaanid, teatas NASA.

Jupiteri kaaslast Europat peavad Maa-välist elu otsivad astronoomid üheks kõige lootustandvamaks paigaks Päikesesüsteemis, kus võiks elusolendeid leiduda. Europa paksu jääkatte all laiub meri, milles on kaks korda rohkem vett kui Maa-pealsetes ookeanides. Umbes meie Kuu suuruse taevakeha pinnal paugub umbes kahesajakraadine pakane. Merevesi on siiski vedelas olekus, sest Europa muudab Jupiteri raskujõu tõttu pidevalt kuju, need liikumised tekitavad soojust. Oletatakse, et Europa võib oma geoloogilise ehituse poolest olla Maaga väga sarnane.

Europa vulkaanid kunstniku nägemuses (NASA, ESA,G. Bacon (STScI))

Europal valitsevaid tingimusi on jäljendatud maistes laborites ja juba lähikümnendil peaksid kauge taevakeha poole startima nii NASA kui Euroopa kosmoseagentuuri uurimisjaamad. Geisrite olemasolu sai Europat uurinud astronoomidele teatavaks juba 2012. aastal, kui Europa ümber leiti märke veeaurust, kuid nüüd on olemas esimesed tõendusmaterjali pakkuvad fotod.