Üsna pea alustab armastatud komöödiasaate "Suur komöödiaõhtu" uus hooaeg. Küsisime näitlejalt Mart Müürisepalt, miks ta otsustas uuel hooajal taas saatest osa võtta ning mida on oodata uuelt hooajalt.

Müürisepp selgitab, et laias laastus on saade samasugune, tehtud on kosmeetilisi muudatusi, samuti on sel hooajal uued karakterid ja šketsid.

Küsimusele, miks otsustas ta uuesti osaleda, vastas Müürisepp naljatlevalt: "Jumala hea küsimus! Küsin seda täna ka endalt, ma ei tea!"

Kuid mis on sel hooajal osalemise tõeliseks põhjuseks ja mida näitleja veel rääkis, vaata videost!