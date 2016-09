Odavamate autokaamerate – mida küll keel ega sõrmed ei paindu soovitama – hinnad algavad Eestis 30 eurost. Kallima otsa toote eest võid maksta 250 ringis. Aga kui sul on jäänud sahtlisse kasutuseta vedelema jäänud mõni vana nutitelefon, siis võid liiklusolukordade fikseerimiseks kasutada hoopis seda.

Veebisait How-To Geek viitab, et autokaamera on hea näiteks lendavate autode ja meteooride jäädvustamiseks. Aga sel on ka praktilisem eesmärk: selle abil saab fikseerida kokkupõrkeid ja agressiivseid juhte.

Riistvarast on lisaks vanale nutitelefonile endale veel vaja autolaadijat (sest vana telefoni aku on tõenäoliselt juba kehvake) ja kinnitust (tuuleklaasile või armatuurile). Kaamera tuleks paigaldada nii, et see jäädvustab pilti võrdselt nii paremalt kui vasakult.