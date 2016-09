Venemaa tennisetreener, praegu alaliidu presidendi ametis olev Šamil Tarpišev rääkis R-spordile antud pikas intervjuus, et usub Maria Šarapova süütusesse.

Meldooniumi tarvitamisega vahele jäänud Šarapova kaebas talle määratud kaheaastase võistluskeelu edasi Rahvusvahelisse Spordiarbitraaži (CASi) ning lähipäevadel on oodata CASi otsust. Šarapova kahe aasta pikkune keeld hakkas kehtima tänavuse aasta 26. jaanuarist.

"Šarapova on suurepärase mainega tennisemängija ning loomulikult ootan CASilt objektiivset suhtumist meldooniumi mõju arvestades - me kõik teame, et see jääb pikaks ajaks kehasse alles," sõnas Tarpišev. "Tõsi, Šarapova rikkus mängureegleid. Ometi loodan, et ta tuleks kiiremini tagasi. Loodame, et tema "väljalöödu" periood ei kesta kaua!"