Politseile laekus täna teade, et pühapäeval varastati Valgamaal Tõlliste vallas Sooru külas puu otsa paigaldatud metsakaamera. Rahaline kahju on 480 eurot, kuid veel rohkem on kahju, et keegi võttis nõuks sellise asja üldse ära varastada.

Muidu oli möödunud ööpäev suhteliselt rahulik. Allpool kõgest järjekorras.

JUHTUM PIIRIL: