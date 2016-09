Täna Bratislavas toimuval Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlikul kohtumisel arutatakse ettepanekuid Euroopa Liidu riikide kaitsekoostöö süvendamiseks. Ühe ideena on välja käidud Euroopa Liidu sõjalise peakorteri loomine.



Praegu juhitakse Euroopa Liidu sõjalisi operatsioone viiest rahvuslikust staabist Ühendkuningriigis, Saksamaal, Prantsusmaal, Itaalias ja Kreekas. Ettepaneku järgi, mille on esitanud Saksamaa ja Prantsusmaa, koondataks missioonide juhtimine ühte kesksesse peakorterisse.



Kaitseminister Hannes Hanso sõnul toetab Eesti Euroopa riikide tihedamat sõjalist koostööd. „ELi sõjalised operatsioonid, kus ka Eesti osaleb, on hea näide sellest, kuidas Euroopa riigid saavad end koos julgeoleku valdkonnas maksma panna,“ ütles Hanso ministrite kohtumise eel. „Kui sõjalise peakorteri loomine laseb ELi riikidel kaitsekoostööd tõhusamalt teha, väärib see ettepanek kaalumist.“



Hanso sõnul lähtub Eesti sellest, et kõik uued algatused, mis Euroopa Liidu raames kaitsevaldkonnas tehakse, peavad andma selget lisaväärtust NATOs tehtavale koostööle. „Euroopa Liit ei peaks dubleerima seda, mida teeb NATO.“



Kaitseministrid kohtuvad täna ELi eesistujamaa Slovakkia pealinnas Bratislavas, kus arutavad Euroopa Liidu välis- ja julgeolekustrateegia rakendamist, Euroopa Liidu ja NATO koostööd ning ELi sõjalisi operatsioone Vehemere ja Saheli piirkonnas.